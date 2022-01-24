За добу COVID-19 діагностували у 2036 мешканців Львівщини

На ранок 24 січня на Львівщині зареєстрували 2036 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 99 людей одужали, 6 – померли.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 2467 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 2036 осіб", – повідомили в ЛОДА.

Нові випадки у розрізі районів:

Дрогобицький: 137;

Золочівський: 59;

Львівський: 1880 (м. Львів – 1536);

Самбірський: 31;

Стрийський: 35;

Яворівський: 98;

Червоноградський: 140.

У ковід-стаціонарах лікарень області перебувають 1547 людей. Відтак, заповненість ліжкової мережі становить 29,38%. У реанімації перебуває 105 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 28.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 240 492 людей. 214 070 мешканців області одужали, 6155 – померли.

Що відомо

На ранок 23 січня на Львівщині зареєстрували 2170 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 162 людини одужали, 7 – померли.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

Як повідомили у пресслужбі Львівської ОДА, у помаранчевій зоні, діятимуть обмеження жовтої зони, однак з'являться додаткові правила: заповненість кінозалів не повинна перевищувати більше ніж 50% від загальної кількості місць; масові заходи мають організовуватись з розрахунку 4 м2 на одну людину, та 10 м2 — для відвідувачів спортзалів; у громадському транспорті загальна кількість стоячих пасажирів не має перевищувати 50%; у разі захворювання більше ніж 50% персоналу закладів освіти та/або учнів, навчання відбуватиметься дистанційно.

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