Паралімпієць зі Львівщини виборов друге "золото" чемпіонату світу

Спортсмен з Мостищини Павло Баль виборов друге "золото" на паралімпійському чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з інвалідністю. Про це повідомили на Facebook-сторінці Управління молоді та спорту Львівської ОДА.

Учора, 23 січня, у норвезькому Ліллегаммері завершився чемпіонат світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з інвалідністю. В останній день чемпіонату відбулись змагання з лижної змішаної естафети на 2,5 км. Перемогу здобула українська команда. До її складу входили Тарас Радь, Людмила Ляшенко та представник Львівщини Павло Баль. Це вже друга золота медаль для спортсмена з Мостищини на цьому чемпіонаті. Раніше, 20 січня, він став переможцем на дистанції 12,5 км.

Усього у чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону взяли участь спортсмени з 32 країн світу. Львівщину на змаганнях, окрім Павла, представляв Василь Кравчук. Йому вдалось вибороти "срібло" у лижних перегонах. Обидва спортсмени готуються до участі у Паралімпійських іграх.

Що відомо

Павло Баль з Мостищини завершив сезон на 7-ій позиції світового рейтингу лижників та біатлоністів з інвалідністю. До львівського "Інваспорту" прийшов після високої ампутації кінцівок. Тренується спортсмен під керівництвом Богдана Добрянського.

24-річний Василь Кравчук зі Сколівщини перебуває на 3-ій позиції світового рейтингу . Біатлоном та лижними перегонами Василь Кравчук займається вже не один рік. В "Інваспорт" чоловік прийшов після аварії. Його тренує Володимир Любіжанін.

Зимові паралімпійські ігри проходитимуть з 4 по 13 березня в Пекіні.

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