Паралімпієць зі Львівщини став чемпіоном світу з біатлону

Паралімпієць з Мостищини Павло Баль став чемпіоном світу з біатлону. Він виборов "золото" на дистанції 12.5 кілометрів. Про це повідомили на Facebook-сторінці Управління молоді та спорту Львівської ОДА.

Паралімпійський чемпіонат світу з лижних перегонів та біатлону стартував 13 січня у норвезькому Ліллегаммері. У змаганнях взяли участь двоє представників Львівщини — Василь Кравчук та Павло Баль. Сьогодні, 20 січня, у передостанній день чемпіонату перемогу для України здобув паралімпієць з Мостищини Павло Баль. Він отримав "золото" на дистанції 12, 5 км. Також на третій день змагань, 15 січня, титул віцечемпіона світу з лижних перегонів виборов уродженець Сколівщини Василь Кравчук.

Управління молоді та спорту Львівської ОДА Павло Баль

Загалом у чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону беруть участь спортсмени з 32 країн світу. Україну на змаганнях представляють 25 спортсменів з інвалідністю.

Управління молоді та спорту Львівської ОДА Павло Баль

Минулоріч представники Львівського регіонального центру "Інваспорт" Василь Кравчук та Павло Баль завершили зимовий змагальний сезон 20/21 у першій десятці світового рейтингу лижників та біатлоністів з інвалідністю. Такий результат дозволяє спортсменам потрапити на Зимові паралімпійські ігри в Китаї, що відбудуться у березні 2022 року.

Що відомо

Павло Баль з Мостищини завершив сезон на 7-ій позиції світового рейтингу лижників та біатлоністів з інвалідністю. До львівського "Інваспорту" прийшов після високої ампутації кінцівок. Тренується спортсмен під керівництвом Богдана Добрянського.

24-річний Василь Кравчук зі Сколівщини перебуває на 3-ій позиції світового рейтингу . Біатлоном та лижними перегонами Василь Кравчук займається вже не один рік. В "Інваспорт" чоловік прийшов після аварії. Його тренує Володимир Любіжанін.

Зимові паралімпійські ігри проходитимуть з 4 по 13 березня в Пекіні.

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