Паралімпієць зі Львівщини виборов "срібло" на чемпіонаті світу з біатлону

Спортсмен зі Сколівщини Василь Кравчук виборов друге місце на паралімпійському чемпіонаті світу з біатлону. Ще один уродженець Львівської області Павло Баль фінішував шостим. Про це повідомили на Facebook-сторінці Управління молоді та спорту Львівської ОДА.

Паралімпійський чемпіонат світу з лижних перегонів та біатлону стартував 13 січня у норвезькому Ліллегаммері. Сьогодні, 15 січня, на третій день змагань, титул віцечемпіона світу вдалось вибороти уродженцю Сколівщини Василю Кравчуку. Ще один спортсмен з Мостищини Павло Баль фінішував шостим.

ЛОДА Паралімпієць Павло Баль

Загалом у чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону беруть участь спортсмени з 32 країн світу. Україну на змаганнях представляють 25 спортсменів з інвалідністю. Серед них двоє представників Львівщини.

Минулоріч представники Львівського регіонального центру "Інваспорт" Василь Кравчук та Павло Баль завершили зимовий змагальний сезон 20/21 у першій десятці світового рейтингу лижників та біатлоністів з інвалідністю. Такий результат дозволяє спортсменам потрапити на Зимові паралімпійські ігри в Китаї, що відбудуться у березні 2022 року.

Що відомо

24-річний Василь Кравчук зі Сколівщини перебуває на 3-ій позиції світового рейтингу лижників та біатлоністів з інвалідністю. Біатлоном та лижними перегонами Василь Кравчук займається вже не один рік. В "Інваспорт" чоловік прийшов після аварії. Його тренує Володимир Любіжанін.

Павло Баль з Мостищини завершив сезон на 7-ій позиції світового рейтингу. До львівського "Інваспорту" прийшов після високої ампутації кінцівок. Тренується спортсмен під керівництвом Богдана Добрянського.

Зимові паралімпійські ігри проходитимуть з 4 по 13 березня в Пекіні.

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