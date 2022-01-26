Ще одна громада Хмельниччини відправить школярів на дистанційне навчання

25 січня у Старокостянтинові відбулось засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На засіданні розглянули питання щодо переведення закладів освіти на дистанційне навчання, через збільшення захворюваності на COVID-19 серед учнів та педагогів.

Про це йдеться у пресслужбі Старокостянтинівської міської ради з посиланням на рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

На комісії вирішили організувати в закладах загальної середньої, позашкільної освіти навчання у дистанційному форматі та призупинити роботу дошкільних навчальних закладів в сільських населених пунктах Старокостянтинівської міської територіальної громади з 27 січня 2022 року. Коли діти повернуться до очного навчання наразі не відомо.

Також у громаді планують розгорнути додаткові ліжка для лікування хворих на коронавірусну хворобу та забезпечити киснем лікувальні заклади на період карантину

До цього комісія хоче активізувати вакцинальний процес, в тому числі бустерної дози на період карантину.

Що відомо