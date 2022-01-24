24 січня вночі сталася пожежа у приватному дерев'яному житловому будинку у селі Вигнанка Житомирського району. Про це повідомляє на своєму сайті Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.

Про пожежу рятувальників сповістили сусіди, які почули тріскотіння шиферу.

На момент прибуття бійців ДСНС з'ясувалося, що через пізнє виявлення пожежі вогнем повністю охопило будинок по всій площі. Під час гасіння пожежі в одній із кімнат виявили тіло господаря без ознак життя.

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

О 04:15 пожежу локалізували та о 06:30 ліквідували. Деякій час вогнеборцям знадобилося для проливання водою зруйнованих полум'ям конструкцій.

За попередньою інформацією, займання сталося через порушення правил монтажу нагрівальних приладів. Остаточні обставини наразі встановлюють фахівці.

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