11 січня близько 15:00 години сталася пожежа в приватному житловому будинку в селі Крилівка Бердичівського району. Про це повідомляє на своєму сайті Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.

Ще до прибуття рятувальників місцеві жителі самі намагалися локалізувати пожежу. Селяни вибили вікно в будинку, так як двері оселі були зачинені. Власними силами пригасили займання та в одній із кімнат виявили тіло господаря будинку без ознак життя.

Вогнеборці з'ясували, що загорання виникло на кухні. О 16:03 пожежу ліквідували. Полум'я знищило речі домашнього вжитку.

Попередня причина займання – порушення правил технічної експлуатації електропобутових приладів. Остаточна причина пожежі встановлюється фахівцями.

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