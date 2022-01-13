12 січня близько 16:00 години сталася пожежа в приватному дерев'яному житловому будинку у селі Ксаверів Малинської територіальної громади Коростенського району. В оселі рятувальники виявили тіло господарки будинку без ознак життя. Про це повідомляє на своєму сайті Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.

На момент прибуття бійців ДСНС вогонь повністю охопив будинок. Місцеві жителі сповістили рятувальників, що у приміщенні може перебувати власниця оселі.

Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили в одній із кімнат тіло господарки будинку без ознак життя.

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

О 16:41 пожежу локалізували та о 18:10 ліквідували. За попередньою інформацією, займання сталося через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні пічного опалення. Остаточна причина пожежі встановлюється фахівцями.

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