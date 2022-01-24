Рейтинг президента Зеленського знизився порівняно з груднем — КМІС

Чинний президент Володимир Зеленський має найвищу підтримку серед українських політиків. За нього проголосували б 17,4% серед усіх респондентів і 23,5% серед тих, хто визначився з вибором. Такі дані всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного 20-21 січня 2022 року оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Водночас, дані соціологів свідчать, що рейтинг президента знизився у порівнянні з 13-16 грудня 2021 року. Тоді за Зеленського проголосували б 19,8% серед усіх респондентів і 26,2% серед тих, хто визначився з вибором.

Упродовж 20-21 січня 2022 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1205 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Замовник дослідження не вказаний. Суспільне звернулося до КМІС із запитом із цього питання.

Що відомо

Проведення дострокових парламентських виборів підтримують 53,6% респондентів, не підтримують – 38,9%. Такі дані всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного 20-21 січня 2022 року оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). У рейтингу партій на виборах до Верховної ради, за даними соціологів, відносно найвищу підтримку має партія “Європейська солідарність”, за яку проголосували б 16% серед усіх респондентів і 18,9% серед тих, хто визначився з вибором.

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