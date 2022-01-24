У Донецькій області судитимуть двох працівників лісгоспу за незаконну вирубку дерев. Цю інформацію Суспільному повідомила головний спеціаліст відділу інформаційної політики Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєв

"Упродовж чотирьох місяців лісничий та майстер лісу Маяцького лісництва незаконно вирубили майже 500 дерев. Під час проведення санітарних рубок, вони надавали вказівки найманим працівникам вирубувати дерева з більшим ступенем товщини, ніж вказаних у відводі лісосіки", — повідомила речниця.

За словами речниці, надлишок деревини зловмисники продавали. Збитки склали понад 2 млн грн.

Як розповіла речниця, чоловікам загрожує від трьох до шести років позбавлення волі або штраф від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

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