У Маріуполі вшанували пам'ять загиблих під час обстрілу 24 січня 2015 року мікрорайону "Східний", під час якого загинуло понад 30 людей. У місті проводять щорічну панахиду та мітинг. Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

З 8 ранку у Храмі Рівноапостольного князя Володимира проходить щорічна панахида та молебень за померлими під час обстрілу бойовиків 24 січня 2015 року. На панахиді присутні містяни та очевидці тих подій.

Також, у місті о дев'ятій біля пам'ятника "Загиблим у неоголошеній війні" пройшов мітинг. А з 9.00 до 9.20 у місті включають сирени на згадку про загиблих під час артилерійського обстрілу.

Що відомо

У 2015 році російські найманці завдали ударів з "Градів" та "Ураганів" по Орджонікідзевському району Маріуполя та прилеглому селищу Виноградне.

Внаслідок цього загинула 31 людина, ще 117 містян дістали поранення. Снаряди пошкодили 378 будівель.

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