Мер Нью-Йорка Ерік Адамс оголосив 21 січня, що конвертував свою першу зарплату з американських доларів у біткоїни. Транзакція відбулася за допомогою сервісу Coinbase – найбільшого сервісу обміну криптовалюти в США.
Про намір мера здійснити таку транзакцію та отримувати заробітну платню у криптовалюті повідомляє офіційний сайт міста Нью-Йорк.
"Нью-Йорк є центром світу, і ми хочемо, щоб він ста центром криптовалюти та інших фінансових інновацій", – заявив Адамс у заяві.
Він також заявив, що такі інновації допоможуть владі міста створювати нові робочі місця, покращувати стан економіки та притягувати таланти з усього світу.
Раніше Ерік Адамс публічно обіцяв, що конвертуватиме свою зарплатню мера у криптовалюту. Вже 21 січня Ерік Адамс опублікував відео, де заявив, що виконав свою обіцянку. Офіційні правила Департаменту праці США забороняють платити заробітну платню працівникам у криптовалюті. Саме через це її доводиться конвертувати вже після виплати.
Що відомо
- Уряд Сальвадора хоче побудувати коштом державних біткоїн-облігацій прибережне місто, що забезпечуватиметься геотермальною енергією від вулкана Кончагуа.
- 9 листопада біткоїн встановив свій історичний максимум вартості на позначці понад 68 тисяч доларів.
- 29 листопада 2021 року стало відомо, що генеральний директор Twitter Джек Дорсі планує піти у відставку.
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