Співзасновник і колишній гендиректор Twitter Джек Дорсі планує створити фонд Bitcoin Legal Defense Fund. Він потрібен для забезпечення юридичної підтримки розробників біткоїна.

Як заявив Дорсі у своєму листі до низки профільних видань, спільнота біткойн є предметом багатосторонніх судових процесів, а окремі підсудні були змушені капітулювати через відсутність правової допомоги. Він також зазначив, що розробники, які працюють індивідуально, особливо вразливі до юридичного тиску. Тому він виріщив створити некомерційну організацію Bitcoin Legal Defense Fund.

"Основна мета цього фонду – захистити розробників від судових позовів щодо їхньої діяльності в екосистемі біткойн, включно з пошуком та утриманням захисника, розробкою стратегії судового розгляду та оплатою рахунків. Це безкоштовний і добровільний варіант, яким можуть скористатися розробники, якщо вони того бажають", — написав Дорсі.

Він також відзначив, що спочатку у фонді працюватимуть волонтери та юристи на неповний робочий день, а те, кому надавати допомогу — визначатиме правління організації.

Згідно з листом Дорсі, наразі фонд не потребує додаткового фінансування.

Що відомо

Уряд Сальвадора хоче побудувати коштом державних біткоїн-облігацій прибережне місто, що забезпечуватиметься геотермальною енергією від вулкана Кончагуа.

9 листопада біткоїн встановив свій історичний максимум вартості на позначці понад 68 тисяч доларів.

29 листопада 2021 року стало відомо, що генеральний директор Twitter Джек Дорсі планує піти у відставку.

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