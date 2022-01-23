У Львівському національному музеї імені Шептицького експонують виставку української кольорової графіки "Красота Барвности". Там представлені роботи Шевченка, Новаківського, Жука та інших митців. Про це Суспільному повідомила завідувачка відділу графіки музею Марія Цимбаліста.

Виставка "Красота Барвности" присвячена 50-річчю з часу започаткування реставрації творів графіки в Національному музеї.

"Зазвичай, коли ми думаємо про графіку – ми думаємо про зиму, так?! Біле, білі плями, чорні лінії. Графіка це є монохромне щось, так? А тут ми хотіли трошечки звернути увагу, що твори на папері також можуть бути кольоровими і можуть бути живописними і навіть можуть бути малярськими", – каже завідувачка відділу графіки музею Марія Цимбаліста.

Суспільне Львів Виставка української графіки

На цій виставці можна побачити гравюри, які реставрували в музеї. Також є окрема експозиція, яка розповідає про техніки відновлення гравюри. Серед творів, які експонуються є Шевченко, Новаківський, Бойчук, Жук та інші.

"80 робіт від 50 різних українських художників. Один із найдавніших творів, який представлений на цій виставці – це є автопортрет Тараса Шевченка, який датується серединою 19 століття і з найпізніших творів – це 60-ті роки. Робота Галини Захарясевич-Липи і Володимира Патика" – додає Марія Цимбаліста.

Суспільне Львів Виставка української графіки

Виставка сформована з творів, які рідко експонувались у музеях

"Ми тут старалися показати такі речі, яких не бачили люди. Напевно, з половина тих речей, що тут є – вони ніколи не експонувалися, або експонувалися дуже рідко, або дуже давно. Частину з експозиції зняли, бо найліпші речі, що акварельні, чи гуашні, чи пастельні, вони виставляються на експозиції", – каже завідувач відділу реставрації предметів на паперовій основі музею Вадим Волкол.

Суспільне Львів Виставка української графіки

Побачити виставку можна з середи по неділю до 13 лютого.

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