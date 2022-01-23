У Львові експонують іконостас XVII століття. Як його реставрували

У Львівському музеї Пінзеля експонують старовинний іконостас із церкви Святої Трійці у Жовкві. Його реставрували три роки. Про це Суспільному повідомив речник Львівської галереї мистецтв Василь Мицько.

Над відновленням іконостасу протягом 3 років працювали 15 реставраторів.

"Він створений у стилі змішаному, ренесансно-бароковому. Цей іконостас є зібраний, він створений був з різних частин, різними авторами у різний час і складений в один комплекс приблизно на початку 17 століття, що було достатньо характерно на цей час. Судячи по літературі, по наших гіпотезах, він був відновлений разом з церквою, яка згоріла і була відбудована десь в 1720 році", — каже керівник Львівської філії Національного реставраційного центру Тарас Откович.

Суспільне Львів Жовківський іконостас

За словами реставраторки Мирослави Білецької-Зварич, найскладнішою у реставрації була ікона Богородиці з дитям. Ікону перемальовували 5 разів, а це ускладнило її відновлення.

"Не завжди це завершувалося успіхом. Десь незнання, можливо, застосування агресивних реагентів просто дало плачевні результати. В ній вдалося поєднати 2, скажімо, автори, бо нижній початковий шар, коли зробили дослідження, виявилося, що там є зразок збережений, лики Богородиці і Хреста 17 сторіччя, і така чітка передача жовківської школи. Лики, руки — це є 18 століття. Мафорій, туніка Богородиці — це є 17 сторіччя, але воно якось так органічно вписалося", — каже Мирослава Білецька-Зварич.

Суспільне Львів Ікона Богородиці з дитям

Церкву Святої Трійці в Жовкві прийняли до спадщини ЮНЕСКО у 2013 році. А в 2020 її долучили до об’єктів Львівської галереї мистецтв.

"Галерея отримала не один цінний об’єкт в своє розпорядження із Жовкви. Серед них є особлива дерев'яна церква Святої Трійці. Зараз там ще триває реставрація, власне об’єкт складний, бо це дерево, він зараз законсервований на зиму, аби вберегтися від суворих погодних умов", — каже речник Львівської галереї мистецтв Василь Мицько.

Суспільне Львів Жовківський іконостас

Скільки іконостас експонуватимуть у Музеї Пінзеля — поки невідомо. Згодом його перевезуть до Жовкви, але не у церкву, а в замок.

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