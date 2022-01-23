У Карпатах — погіршення погодних умов. Рятувальники закликають мандрівників утриматися від походів у гори.
Про це повідомляють на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.
Станом на 23 січня 2022 року на горі Піп Іван Чорногірський — хмарно. Видимість — до 20 м. Вітер західний, пориви — до 17 м/с, температура повітря — 19°C морозу.
"Рекомендуємо утриматися від виходу у високогір'я", — йдеться у дописі.
Читайте також: Небезпечні зимові Карпати: як правильно підготуватися до походів у гори
На Facebook-сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах" попереджають про значну сніголавинну небезпеку третього рівня 23-24 січня у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей, а також — середньогір’ї Львівщини.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин", — повідомляють на сторінці.
Читайте також
- У Карпатах під час сходження на Говерлу загинула людина, ще двоє туристів травмувалися
- На Говерлі у Карпатах зійшла лавина: госпіталізували жінку та дитину
Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!