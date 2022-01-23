У Карпатах — погіршення погодних умов. Рятувальники закликають мандрівників утриматися від походів у гори.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Станом на 23 січня 2022 року на горі Піп Іван Чорногірський — хмарно. Видимість — до 20 м. Вітер західний, пориви — до 17 м/с, температура повітря — 19°C морозу.

"Рекомендуємо утриматися від виходу у високогір'я", — йдеться у дописі.

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На Facebook-сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах" попереджають про значну сніголавинну небезпеку третього рівня 23-24 січня у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей, а також — середньогір’ї Львівщини.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин", — повідомляють на сторінці.

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