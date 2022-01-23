У Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі в офісній будівлі мережі “АТБ” на проспекті Олександра Поля. Про це йдеться в повідомленні на сайті Національної поліції.

Справу відкрили за частиною 1 статті 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

“На місці події працювали правоохоронці та рятувальні служби. Попередньо встановлено, що пожежа могла виникнути через необережне поводження з вогнем. Остаточну причину буде встановлено після проведення відповідних експертиз”, — йдеться в повідомленні.

Що відомо

У Дніпрі 22 січня вдень горіла будівля на проспекті Олександра Поля, де розташований головний офіс мережі "АТБ". Пожежа в дев'ятиповерховій адміністративній будівлі з двоповерховою прибудовою-рестораном розпочалася близько 14-ої години. Гасили вогонь дві години.

За попередніми даними, займання виникло у витяжці на кухні ресторану, який прибудований до адмінспоруди.

Загиблих та травмованих немає. До гасіння займання залучили понад пів сотні рятувальників та 15 одиниць спецмашин.

Площа пожежі становила понад 500 квадратних метрів. Ситуація ускладнювалася тим, що вогонь швидко ширився офісними приміщеннями та зовнішньою обшивкою.

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