Пожежа під Одесою: згоріло будівництво житла, на яке люди чекали вісім років

У селі Лиманка, що на Одещині, інвестори житлового комплексу "Комфорт" залишилися без будинків. Це сталося внаслідок пожежі, яка знищила будівлі, розповіла кореспондентка Суспільного, яка була присутня на місці та поспілкувалася із людьми.

Вдень на місце пожежі прийшли інвестори, які вклали гроші у недобудований житловий комплекс "Комфорт". За їхніми словами, зведення розпочали у 2014 році. Втім через накладений арешт на будівництво та судовий розгляд, зведення ЖК призупинили.

За словами одного з інвесторів Олександра Мороза, за це житло у 2014 році він заплатив 28 тисяч доларів.

"Поки йде слідство, напевно, тут вирішили зачистити залишки, якісь сліди, за які ми боролися. Нещодавно ми виявили на OLX, що його вже хочуть продати, далі щось будувати напевно чи ще щось, я не знаю. Залишилися ми без житла, без квартир і хотіли б щоб на нас хтось звернув увагу", – розказав чоловік.

Суспільне Одеса Місце пожежі

"Я вклала сюди гроші, мені дали документи де вказано, що мою квартиру збудують протягом 4 місяців за якимось супершвидкісним технологіям, але досі квартира недобудована. Через це йде судовий позов, а будинок стояв недобудований. Він дуже заважав комусь, тому позбулися його", – заявила інвесторка Світлана.

Суспільне Одеса Місце пожежі

Нагадаємо, вночі 21 січня у селі Лиманка Одеської області спалахнули дерев'яні будинки. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"Тут дуже яскраво було полум'я. Ми вийшли на кухню і подивилися у вікно, усе горить і полум'я просто велике. Головне було, щоб ця пожежа не охопила будинки, що стоять поруч і військову частину, і там де я мешкаю", – поділився враженнями свідок пожежі Ілля Артеменко.

ГУ ДСНС в Одеській області Рятувальники ліквідовують нічну пожежу

ГУ ДСНС в Одеській області Ліквідація пожежі

За даними рятувальників, пожежу відпрацювали за підвищеним номером виклику.

"По прибутті на виклик, було встановлено, що вогнем охоплено два дерев’яних будинків, що знаходились на стадії будівництва. Була загроза розповсюдження вогню на поруч розташовані будівлі. О 5-й годині пожежа була локалізована та о 8-й годині 5 хвилин ліквідована на площі 1200 метрів квадратних", – повідомила речниця ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко.

Що відомо

У селі Лиманка Одеської області по вулиці Миколи Троїцького з 2014 року планують збудувати ЖК "Комфорт". Там мали звести два чотириповерхових будинки з паркінгом, а поруч розташувати таунхауси.

На офіційному сайті компанії-забудовника "ЕкоЯлинка" є інформація щодо призупинення продажів квартир та замороження будівництва. Все через судові процеси, які нині тривають.

nerukhomi.ua Сайт із даними про будівництво

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