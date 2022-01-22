У Дніпрі горить будівля на проспекті Олександра Поля, де розташований головний офіс мережі "АТБ". Інформацію про це підтвердили в пресслужбі компанії.
За даними речниці управління ДСНС в області Євгенії Дудки, пожежа в дев'ятиповерховій адміністративній будівлі з двоповерховою прибудовою-рестораном розпочалася близько 14-ої години.
Рятувальники встановили, що пожежа виникла на кухні ресторану у витяжці та розповсюдилась по зовнішній обшивці будівлі.
Площа пожежі наразі уточнюється.
За даними Євгенії Дудки, горів утеплювач на стіні будівлі та офісні приміщення на 4-7 поверхах. Біля будівлі також згорів автомобіль, на який впала частина утеплювача.
Загиблих та травмованих немає. До гасіння займання залучили понад пів сотні рятувальників та 15 одиниць спецмашин.
Майже за дві години пожежу локалізували. Ліквідація займання триває.
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