У Дніпрі горить будівля на проспекті Олександра Поля, де розташований головний офіс мережі "АТБ". Інформацію про це підтвердили в пресслужбі компанії.

За даними речниці управління ДСНС в області Євгенії Дудки, пожежа в дев'ятиповерховій адміністративній будівлі з двоповерховою прибудовою-рестораном розпочалася близько 14-ої години.

Рятувальники встановили, що пожежа виникла на кухні ресторану у витяжці та розповсюдилась по зовнішній обшивці будівлі.

Фото: Макс Данилевський

Площа пожежі наразі уточнюється.

За даними Євгенії Дудки, горів утеплювач на стіні будівлі та офісні приміщення на 4-7 поверхах. Біля будівлі також згорів автомобіль, на який впала частина утеплювача.

Фото: Макс Данилевський

Загиблих та травмованих немає. До гасіння займання залучили понад пів сотні рятувальників та 15 одиниць спецмашин.

Фото: Макс Данилевський

Майже за дві години пожежу локалізували. Ліквідація займання триває.

Фото: ДСНС в області

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