Пожежа у корпусі юридичного університету Харкова: що відомо

У п'ятиповерховому корпусі, який належить Національному юридичному університету ім. Ярослава Мудрого, зайнялося горище. Травмованих немає, вогонь продовжують гасити.

Про пожежу на вулиці Пушкінській, 77, рятувальникам повідомили о 10-й ранку, сказав Суспільному речник обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Євген Василенко.

ДСНС у Харківській області

ДСНС у Харківській області

"У п'ятиповерховому корпусі — пожежа на горищі. Площа близько 400-500 квадратних метрів. Горять дерев'яні конструкції, перекриття горища та частково між п'ятим поверхом та горищем. Триває ліквідація", — сказав Василенко.

ДСНС у Харківській області

За його словами, зайнялося у будівлі колишньої бібліотеки.

"Але наразі приміщення там не використовується, порожнє. Травмованих немає, там взагалі нікого не було. Евакуації не було", — уточнив речник.

ДСНС у Харківській області

ДСНС у Харківській області

ДСНС у Харківській області

Сильне задимлення та осередок пожежі виявили о 10:30. Вогонь гасять 45 рятувальників на 15 одиницях техніки, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Харківській області.

Оновлено, 13:27. Пожежу локалізували о 12:25, йдеться у повідомленні рятувальників.

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