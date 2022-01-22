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У Сновську горіла церква. Ймовірна причина пожежі – підпал
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У Сновську горіла церква. Ймовірна причина пожежі – підпал

Дар'я Янушкевич
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У Сновську горіла церква. Ймовірна причина пожежі – підпал ФОТО: УДСНС в Чернігівській області

Вночі у Сновську горіла Свято-Миколаївська церква Чернігівської єпархії Української православної церкви. Сталася пожежа 22 січня о 03:34. На місце прибуло два відділення 8-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Сновськ.

У Сновську горіла церква. Ймовірна причина пожежі – підпалФОТО: УДСНС в Чернігівській області

У Сновську горіла церква. Ймовірна причина пожежі – підпал

Про це Суспільному розповів речник управління ДСНС в області Олександр Івченко. На той час церква горіла, а в середині було задимлення. О 04:23 пожежу рятувальники ліквідували.

У Сновську горіла церква. Ймовірна причина пожежі – підпалФОТО: УДСНС в Чернігівській області

У Сновську горіла церква. Ймовірна причина пожежі – підпал

У Сновську горіла церква. Ймовірна причина пожежі – підпалФОТО: УДСНС в Чернігівській області

У Сновську горіла церква. Ймовірна причина пожежі – підпал

Вогонь знищив майно на площі 16 м.кв., пошкоджено підлогу та стіни. За попередньою версією причиною пожежі став підпал.

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