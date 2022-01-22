Чому представники влади Тернопільщини відзначили День Соборності порізно

Цьогоріч День Соборності представники обласної ради та облдержадміністрації відзначали у різних місцях.

Голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш розповів, чому для сьогоднішньої акції обрали село Окопи, а не Підволочиськ, і чому святкують окремо від обласної ради.

"Насправді, це є вперше. Цей захід ми, як правило завжди проводили з Хмельницькою областю, зараз цей захід без політики. Тут практично немає політичних гасел, немає політичних партій, представник обласної ради тут є. Є представник апарату, який зараз на трибуні буде виступати, вітати людей. Ми не розділяємо обласна рада чи облдержадміністрація, ми є тернополяни, ми є українці, ми спільно. Тим більше, я би хотів показати, що на прикладі Тернопільської області можна показати унікальні ситуації, де обласна рада, міська рада і ОДА спільно, дружньо живуть. Це прийняті бюджети, це прийняті рішення, як розвивається область, зокрема, за останн6іх два роки. А те, що свято – в майбутньому можливо це буде",– каже Володимир Труш.

На запитання чому День Соборності зустріли у різних місцях, голова Тернопільської облради Михайло Головко відповів так:

"Вже більше 15 років проводимо заходи тут, на Збручі, між Підволочиськом та Волочиськом. Те, що адміністрація вирішила проводити на півдні області – це не погано, а навпаки – чим більше заходів, тим краще. Так ми б провели один захід, а так проведемо два. Я вважаю, що це добре", – Каже Михайло Головко.

Що відомо