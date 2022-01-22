Вперше поблизу села Окопи на Чортківщині в День Соборності зустрічаються три області – Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька.

"Я на такому дійстві вперше, мені дуже подобається. Ми сьогодні всі разом, щоб знати, що в нас одна і єдина Україна", – каже Леся Перепилиця.

Фото:Богдана Сарабун/Суспільне Люди тримають прапори

На захід приїхав з села Висічка Чортківського району Андрій Гудима.

"Граємо народний репертуар, а приїхали сюди, бо святкуємо зі всією Україною. Це для нас всіх свято. Тут я вперше. Приймали раніше участь до Дня Соборності в Скалі-Подільській", – каже чоловік.

Фото:Богдана Сарабун/Суспільне Андрій Гудима

З Хмельниччини приїхав на зустріч соліст академічного ансамблю "Козаки Поділля" Хмельницької обласної філармонії Ярослав Камінський. Чоловік грає на лірі.

"Граю на козацькому музичному інструменті. На такому інструменті грали наші діди і прадіди. Вони переносили історію з одного кінця України в інший. Виконуватиму повстанські пісні. Ми маємо бути у такий день всі разом", – розповів Ярослав.

Фото:Богдана Сарабун/Суспільне Ярослав Камінський

На сцені відтворили реконструкцію проголошення Акту Злуки.

Фото:Богдана Сарабун/Суспільне Проголошення Акту Злуки

"Ми відтворювали на сцені Акт Злуки, який відбувся 22 січня 1919 року, коли об’єднувалися ЗУНР і УНР. Я грав заступника керівника зовнішніх справ Льонґіна Цегельського. Я оголошував, що ЗУНР готова створити єдину державу", – каже Олег Якимів.

Фото:Богдана Сарабун/Суспільне Олег Якимів

З нагоди Дня Соборності встановили національний рекорд України. Під час заходу запалили найбільший трисвічник у формі тризуба, який виготовлений з металу та воску.

Фото:Богдана Сарабун/Суспільне Найбільший трисвічник

Розміри трисвічника 750 на 1 800 см. Він встановлений у селі Окопи Мельнице-Подільської територіальної громади Чортківського району.

Фото:Богдана Сарабун/Суспільне Під час заходу запалили найбільший трисвічник

Фото:Богдана Сарабун/Суспільне Встановлення рекорду України

Нагадаємо, 22 січня Україна відзначає День Соборності. Цього дня у 1919 році на Софійській площі у Києві був проголошений Акт злуки Української Народної Республіки (УНР) й Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР).

Фото:Богдана Сарабун/Суспільне Вперше на межі Тернопільщини відбулась зустріч трьох областей

День Соборності дістав офіційний статус свята лише у 1999 році відповідно до указу президента Леоніда Кучми.

У 2011 році тодішній президент Віктор Янукович поєднав свято із Днем Свободи, який, починаючи із 2005 року, відзначався 22 листопада, під назвою "День Соборності і Свободи України". Однак вже у 2014 році п’ятий президент Петро Порошенко відновив попередню назву свята.

Фото:Богдана Сарабун/Суспільне Зустріч представників трьох областей

Фото:Богдана Сарабун/Суспільне Святковий концерт

Фото:Богдана Сарабун/Суспільне Учасники заходу

Фото:Богдана Сарабун/Суспільне На заході діє пункт обігріву

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