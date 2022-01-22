На Тернопільщині відзначили День Соборності України

День Соборності відзначали у Підволочиську. Жителі цієї громади разом з представниками обласної ради сформували колону і вирушили до кордону Тернопільської області. Там зустрілись з представниками Хмельниччини, також вперше участь в акції єднання взяли представники Чернівецької області.

На мості, що з'єднує дві області, учасники заходу обмінялись короваями та з'єднали українські стяги в один.

Фото:Анастасія Чечко/Суспільне Жителі Тернопільської обалсті

А голови трьох обласних рад підписали меморандум про співпрацю. Про це розповів голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. За його словами, таку акцію єднання у Підволочиську організовують 15 років.

Фото:Анастасія Чечко/Суспільне Військові несуть прапор

Фото:Анастасія Чечко/Суспільне Обмін короваями

Фото:Анастасія Чечко/Суспільне Святковий концерт

Нагадаємо, вперше поблизу села Окопи на Чортківщині в День Соборності зустрілися три області – Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька.

Нагадаємо, 22 січня Україна відзначає День Соборності. Цього дня у 1919 році на Софійській площі у Києві був проголошений Акт злуки Української Народної Республіки (УНР) й Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР). День Соборності дістав офіційний статус свята лише у 1999 році відповідно до указу президента Леоніда Кучми. У 2011 році тодішній президент Віктор Янукович поєднав свято із Днем Свободи, який, починаючи із 2005 року, відзначався 22 листопада, під назвою "День Соборності і Свободи України". Однак вже у 2014 році п’ятий президент Петро Порошенко відновив попередню назву свята.

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