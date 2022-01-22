У "Дії" тепер можна подати річну декларацію фізичної особи-підприємця

Фізичні особи-підприємці першої-третьої груп відтепер можуть подавати річну декларацію в додатку "Дія". Про це повідомили розробники додатку і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Подати декларацію в "Дії" можна в розділі "Послуги", далі треба обрати "Податки ФОП" і "Декларації". Для ФОП першої та другої групи потрібно ввести суму доходу за рік і контактні дані, дані про єдиний податок і єдиний соціальний внесок, а потім — підписати Дія.Підписом.

Для фізичних осіб-підприємців третьої групи потрібно лише внести суму доходу за четвертий квартал, після чого "Дія" зробить запит у Державну податкову службу і отримає дані про дохід за 9 місяців. Далі потрібно відредагувати дані й суми в декларації й підписати Дія.Підписом.

"Усі дані та суми в декларації редагуються. Тому уважно перевірте та виправте, якщо знайдете помилку. Внизу під кнопкою “Підписати та надіслати” ви можете завантажити PDF-файл із попередньою версією, щоб перевірити заповнені поля", — уточнюють розробники "Дії".

Раніше в додатку "Дія" оновилася функція електронного підпису Дія.Підпис. Тепер для його підтвердження треба лише кліпнути очима, а крутити головою не потрібно.

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