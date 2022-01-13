"Тепер не потрібно крутити головою". Мінцифри запустило спрощений Дія.Підпис

У додатку "Дія" оновилася функція електронного підпису Дія.Підпис. Тепер для його підтвердження треба лише кліпнути очима, а крутити головою не потрібно. Про це повідомили міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та розробники "Дії".

Дія.Підпис була раніше обов’язковою для отримання COVID-сертифікату. Для цього треба було крутити обличчям, щоб його зчитала камера (технологія PhotoID), але не у всіх вона працювала коректно. Тому для генерування COVID-сертифікатів обов’язкову Дію.Підпис прибрали, залишивши лише згоду на обробку персональних даних.

Тепер же для підтвердження Дія.Підпис у додатку "Дія" потрібно лише кліпнути очима після зчитування відповідного QR-коду на вебпорталі "Дія". Після цього потрібно на порталі завантажити документ, який потрібно підписати, натиснути відповідну кнопку і підтвердити підпис у додатку "Дія", ввівши код із п’яти цифр.

Михайло Федоров нагадує, що за допомогою Дія.Підпис можна підписати без звернення до державних органів будь-який PDF-документ: контракт, заяву на відпустку, договір оренди тощо.

"Дія.Підпис — найзахищеніший цифровий підпис у смартфоні. Команда Міністерства цифрової трансформації України працює над тим, щоб впровадити десятки нових послуг, але разом із цим — вдосконалюємо і наявні. Для нас це надважливо, адже розуміємо, що цей продукт треба розвивати. Це частина розвитку послуг, коли українцям не потрібно стояти в чергах до чиновників", — стверджує глава Мінцифри.

Нагадаємо, що бета-тестування оновленого PhotoID без необхідності повертати голову з’явилося в "Дії" ще 23 грудня. Тоді ж у додатку запустили в тестовому режимі опитування.

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