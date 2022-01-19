Вхід до “Дії” залишиться для громадян безкоштовним і після того, як у системі BankID НБУ запровадять тарифи для учасників цієї системи. Про це повідомила пресслужба Національного банку.

“Якщо ви зустрінете новину, що "Дія" стане платною через тарифи BankID НБУ, знайте – це фейк! Нещодавно ми повідомили, що з 1 лютого 2022 року у Системі BankID НБУ запроваджуються тарифи для її учасників. Ті, хто читав це повідомлення повністю, а не лише заголовок, знають, що тарифи передбачені виключно для учасників системи – банків та інших компаній, що надають комерційні послуги”, — повідомили у НБУ.

Там пояснили, що тарифи в системі BankID НБУ не стосуються абонентів – надавачів некомерційних послуг, зокрема таких як "Дія". Відповідно у користуванні додатком "Дія" жодних змін, пов’язаних з рішенням НБУ щодо встановлення тарифів для абонентів системи BankID НБУ, не станеться, і вхід до "Дії" залишається для громадян безкоштовним.

Що відомо

З 24 січня в межах програми єПідтримка можна буде придбати ліки.

Наприкінці січня у "Дії" можна буде згенерувати новий COVID-сертифікат про бустерне щеплення.

У додатку "Дія" оновилася функція електронного підпису Дія.Підпис. Тепер для його підтвердження треба лише кліпнути очима, а крутити головою не потрібно.

З 4 січня в застосунку "Дія" запустили нову функцію — відтепер користувачам приходитимуть сповіщення про нові кредити, а також можна буде перевірити свою кредитну історію.

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