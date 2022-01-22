Як Тернопільщина вплинула на підписання Акту Злуки – історик Петро Гуцал

День Соборності Україна відзначає 22 січня. У 1919 році в Києві був проголошений Акт Злуки Української Народної Республіки (УНР) й Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР). Про це розповів історик, кандидат історичних наук, доцент Петро Гуцал.

"Ця подія знаменувала реалізацію багатовікового прагнення українського народу жити в одній державі. Проголошення Акту Злуки – це була історична справедливість. Ця подія відбувалася досить символічно, офіційна делегація Західно-Української Народної Республіки приїхала в Київ. Тоді їх зустріли на Софіївському майдані лідери Української Народної Республіки і підписали цей Акт", – каже історик.

Петро Гуцал каже, що Акт Злуки зачитувався двічі. Перший раз його зачитали українською мовою, а другий раз – французькою, бо були представники дипломатичних місій.

"Французька була мовою делегації. Акт Злуки зачитував відомий правник Ярослав Олесницький, який був родом із Тернопільщини. Багато подій відбувалися і на Тернопільщині. Листопадовий чин знаменував собою утворення держави. Є Конституція, яка прийнята 13 листопада 1918 року. Вона включила в себе положення про структуру і про політичний устрій, права громадян. Тоді через війну постало питання про союзників. У Тернополі перебував Уряд ЗУНР. Українці Галичини прагнули до об’єднання. У Тернополі, Заліщиках, Бережанах проводилися мітинги на підтримку об’єднання. 17 січня з Тернополя виїхала повноважна делегація, було 42 делегатів, які були уповноваженні від українців Галичини висловити свою підтримку на Софіївському майдані", – розповів Петро Гуцал.

Переговори про об’єднання велися в грудні 1918 року, а на початку січня було закріплення досягнутих домовленостей. Переговори про об’єднання УНР і ЗУНР проводилися в Тернополі.

"Під час проголошення Акту Злуки на Софіївському майдані охорону з одного боку охороняли галицькі українці", – каже історик.

22 січня 1919 року, в першу річницю проголошення IV Універсалу, у Києві відбулася остаточна процедура оформлення соборності. Відтак 22 січня згадують й про прийняття IV Універсалу Української Центральної ради у 1918-му.

Акт Злуки 1919 року мав величезне значення для історичної пам'яті українського народу. Завдяки йому Україна інтерпретувалася в українській суспільно-політичній думці лише як соборна держава.

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