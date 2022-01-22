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Виявили найбільше випадків за майже два роки. Які COVID-показники перевищені на Буковині
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Виявили найбільше випадків за майже два роки. Які COVID-показники перевищені на Буковині

Олена Дуняк
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Виявили найбільше випадків за майже два роки. Які COVID-показники перевищені на Буковині Фото: depo.ua

У Чернівецькій області перевищені показники шпиталізацій та виявлення нових випадків COVID-19. Минулої доби в області виявили найбільшу кількість інфікувань від початку епідемії.

Про це йдеться у даних Міністерства охорони здоров'я.

21 січня в області зріс рівень шпиталізацій — з 60%, які були 19 січня, до 68%. Також впродовж трьох днів в області виявляють рекордну кількість нових випадків коронавірусу. За минулу добу коронавірус підтвердили у майже 850 буковинців.

Область перебуває у "помаранчевій" зоні карантину. Вона не передбачає додаткових обмежень, однак їх можуть встановити органи влади. "Помаранчевий" рівень є сигнальним про можливий перехід області у червону зону.

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Що відомо

  • З 18 січня область відповідає показникам "помаранчевої" зони.
  • Також 18 січня у області підтвердили 16 випадків нового штаму коронавірусу "Омікрон".
  • З 22 січня школи перейшли на дистанційне навчання. Воно триватиме два тижні.
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