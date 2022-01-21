За добу COVID-19 виявили у майже 850 буковинців

21 січня в Чернівецькій області COVID-19 лабораторно підтвердили у 848 людей. Це найбільше від початку року.

Про це повідомили на сторінці обласної адміністрації в Telegram.

Лабораторний центр дослідив понад п'ять тисяч зразків аналізів.

Раніше епідеміолог лабцентру Юрій Падурару повідомив Суспільному, що в регіоні зросла кількість виявлених випадків інфікування. Причинами цього є циркуляція штаму "Омікрон" та масові гуляння на новорічні свята без дотримання карантину.

Що відомо

Загалом в області виявили 125 011 випадків інфікування коронавірусом, 116 491 людей одужали, а 3 074 померли.

У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького. Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

Станом на 20 січня в області першою дозою щепили 285 832 людей, що складає 32% населення області. Другою дозою імунізували 272 156 людей, додатковою – 81, бустерною – 2212.

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