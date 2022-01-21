На Сумщині поліцейські розшукують водія, підозрюваного у скоєнні смертельної аварії. Про це ввечері 21 січня повідомили у пресслужбі поліції Сумської області.

Аварія сталася близько 17.30 між Шосткою та селом Крупець. Водій автівки скоїв наїзд на пішохода та втік. Чоловік загинув на місці.

Про аварію до поліції повідомили медики. Їх викликав водій автомобіля, який проїжджав повз. Наразі поліцейські встановлюють особу загиблого чоловіка та розшукують водія й авто.

За попередньою інформацією, це — мікроавтобус світлого кольору, схожий на "Газель". На ньому пошкоджена права передня фара. Рухався автомобіль у напрямку Шостки.

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