Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні 19 січня, близько 11:40, на автодорозі Кіпті-Глухів-Бачівськ. Це неподалік від міста Кролевець, йдеться у повідомленні Нацполіції Сумської області.

Фото Нацполіції Сумщини

Попередньо поліцейські встановили, що 27-річний водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням. Він допустив виїзд на зустрічну смугу. Там зіткнувся з автівкою ВАЗ-21099. У результаті цього 64-річний керманич легковика помер на місці пригоди. Який стан у керманича вантажівки, в поліції не знають.

Фото Нацполіції Сумщини

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

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