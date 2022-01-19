У Ромнах на Сумщині стався вибух у приватному будинку

Вибух стався 19 січня. О 14.45 про це надійшов дзвінок у поліцію. Постраждала пенсіонерка. Про це повідомили в Нацполіції Сумщини.
Фото Нацполіції Сумщини
Жінка була на кухні, де і стався вибух. В результаті вона отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до лікарні. Пенсіонерці 74 роки. Родичі жінки знаходились в іншій кімнаті. Під час вибуху вони не постраждали.
Фото Нацполіції Сумщини
Наразі правоохоронці проводять перевірку та з'ясовують причини, через які вибух.
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