У Сумах сталося дві аварії. Є травмовані

19 січня в обласному центрі сталося дві аварії на проспекті Курському та вулиці Іллінській. Про це повідомили у Патрульній поліції Сумської області.

Фото Патрульної поліції Сумщини

Близько 11-ї години 19 січня сталася аварія на проспекті Курському. Попередньо відомо, що 32-річний водій автомобіля Mercedes-Benz перевищив швидкість та в`їхав у автівку Renault Megane. Машини їхали в одному напрямку. Через зіткненя 30-річний керманич Renault отримав тілесні ушкодження. Його відправили до лікарні за необхідною допомогою.

Фото Патрульної поліції Сумщини

Ввечері, близько 18.30 сталася аварія на вулиці Іллінській. Там 57-річний водій автомобіля ВАЗ-2121 не пропустив пішохода та наїхав на жінку. Вона переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. 59-річна жінка отримала тілесні ушкодження і поїхала до лікарні.

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