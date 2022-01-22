У Миколаєві відзначили День Соборності України

У Миколаєві 22 січня об 11:00 біля пам’ятника Тарасу Шевченку зібралися миколаївці, аби відзначити 103-тю річницю Дня Соборності України.

Про це кореспондентам Суспільного розповів голова обласної організації Народного руху України, кандидат історичних наук Юрій Діденко.

Біля пам’ятника Тарасу Шевченку містяни виконали гімн України. Також учасники заходу поклали квіти до пам'ятника Кобзарю.

Фото: Олександр Гресь/Суспільне Миколаїв До пам'ятника Шевченку поклали квіти

Утворивши ланцюг Злуки, пройшли до пам’ятника В’ячеславу Чорноволу.

Фото: Олександр Гресь/Суспільне Миколаїв Зібралися біля пам'ятника В. Чорноволу

За словами Юрія Діденка, в заході взяли участь понад 100 людей.

"Сьогодні українці відзначають велике свято, його значущість оцінити досить складно, тому що в 1919 році відбулося єднання українських земель в єдину соборну українську державу. Думаю, що і сьогодні українцям треба об’єднатися, поки ми не відіб’ємо агресивні плани Москви", — сказав Юрій Діденко.

Фото: Олександр Гресь/Суспільне Миколаїв Миколаївці відзначили День Соборності України

"Наразі ідея соборності все більше вселяється в українців, тому що розуміємо, що не єдність українців завжди приводила до втрати її державності. Як ніколи сьогодні актуальні єдність і соборність української нації", — сказав Юрій Діденко.

Об 11:55 захід завершився.

Що відомо

День соборності України відзначається 22 січня. Цього дня у 1919 році було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. Вперше акція зі створення ланцюга єдності "Українська хвиля" відбулася 21 січня 1990 року. Люди взялися за руки, з'єднавши Івано-Франківськ і Київ у день 71-річчя Злуки УНР і ЗУНР. Довжина ланцюга перевищила 770 км.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.