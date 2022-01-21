На Харківщині другий день поспіль — понад 900 випадків коронавірусу

Минулої доби на Харківщині виявили 971 випадок коронавірусу, 212 людей одужали. До статистики внесли відомості про 11 смертей внаслідок COVID-19.

Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 252 721 людина, 21 січня повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

"234 678 випадків одужання, 11 516 випадків під медичним спостереженням, 6527 випадків летальні", — сказано у повідомленні.

Минулої доби в Україні виявили 20156 нових випадків COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована в Івано-Франківській (2427), Львівській (1989) області, м. Київ (1552). За минулу добу в Україні зафіксували 150 смертей внаслідок коронавірусу.

Що відомо