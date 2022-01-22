На Закарпатті 682 людям за добу діагностували COVID-19

682 нових випадки коронавірусу підтверили на Закарпатті впродовж 21 січня. Про це повідомляють на сайті МОЗ України.

За добу 202 людей одужали, 7 хворих на COVID-19 померли.

"За добу 21 січня 2022 року в Україні зафіксовано 22 473 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", — йдеться в повідомленні.

Що відомо:

Понад 22 тисячі нових хворих. В Україні зростає захворюваність на COVID-19

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