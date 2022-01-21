21 січня у Бердичеві в музеї 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича відкрили нову експозицію, присвячену історії бригади та участі її військовослужбовців у російсько-українській війні. Про це Суспільному розповів командир 26 бригади Андраник Гаспарян.

З його слів, нову експозицію створили, аби розповісти про бої, котрі йшли та йдуть зараз на сході України.

"Головне призначення цього музею, – щоб майбутні покоління і ті хлопці та дівчата, які зараз підростають, знали своїх героїв. Тут представлені і мої особисті спогади. Найбільш яскраві з них пов'язані з боями за Попасну. Перший самохідний артилерійський дивізіон, яким я командував, дислокувався поблизу міста Артемівськ. Планували взяти її (Попасну – ред.) за дві години, а вийшло так, що знадобилося два-три дні. Під час цих боїв один з наших хлопців отримав серйозне поранення", ­– говорить Андраник Гаспарян.

Фото: Суспільне Житомир Андраник Гаспарян каже, що майбутні покоління мають знати своїх героїв

Фото: Суспільне Житомир Експозицію поділили на кілька блоків

Експозиція поділена на кілька блоків, у яких йдеться про історію бригади до 2014 року та про участь її військовослужбовців у російсько-українській війні.

"В першу чергу, це інформаційний блок, присвячений довоєнній історії, ­ – каже військовослужбовець 26-ї артилерійської бригади Віталій Матвійчук. ­– Далі йде велика експозиційна лінія, присвячена 2014-2015 рокам ­– найбільш жахливим рокам в історії України і найбільш "гарячим" рокам російсько-української війни. Також є стенд із військовими 26-ї бригади, котрі загинули у цій війні".

Фото: Суспільне Житомир Віталій Матвійчук каже, що частину експозиції займає інформаційний блок

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Більшу частину експонатів для музею надали військові, які брали участь у бойових діях на сході України упродовж 2014 та 2015 років.

"Деякі автентичні речі були тут до цього часу. Це і прапор 8-ї батареї, і свідчення про перший постріл. Фото ми збирали самі. Є кілька особистих речей військовослужбовців – ми просили, щоб вони залишили для історії речі, які для них є цінними. Також є відео 2014-2015 років, які тоді знімали військовослужбовці", – розповів Віталій Матвійчук.

Фото: Суспільне Житомир В експозиції розмістили зброю та особисті речі військовослужбовців 26-ї бригади

Фото: Суспільне Житомир Є фото та відео, які військові знімали у 2014 та 2015 роках

Фото: Суспільне Житомир Також є стенд з військовими 26-ї бригади, які загинули під час російсько-української війни

Фото: Суспільне Житомир Колишній військовий 26-ї бригади Сергій Баранов прийшов на відкриття експозиції, аби підтримати побратимів

Сергій Баранов служив у 26-й бригаді до 2015 року. Експозиція, каже, навіяла йому спогади про минуле і про бойових побратимів, разом з якими він воював на сході України.

"Відновив у пам'яті моменти, які були у 2014 та 2015 роках під час служби в бригаді. Місто Щастя, Металіст, Луганський аеропорт. Подивився, згадав", – каже Сергій.

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