З 17 січня відновило роботу дитяче відділення Бердичівської міської лікарні, роботу котрого до цього перепрофільовували під допомогу хворим на коронавірус. Про це Суспільному заступник керівника цього медзакладу Олег Марченко.
За його словами, у дитячому відділенні лікуватимуть маленьких пацієнтів, котрі мають неінфекційні патології. Станом на 21 січня у відділенні лікують 16 дітей.
"Наша лікарня є опорною по лікуванню COVID-19. Її повністю перепрофілювали під цей напрям. Хірургічне відділення, кардіологічне, дитяче та неврологічне – всі працювали з коронавірусом. Після того, як хвиля COVID-19 пішла на спад, ми почали відновлювати роботу відділень, аби не забувати, що крім коронавірусу, є й інші хвороби. Особливо дитячі", – каже заступник керівника Бердичівської лікарні.
Допомогу у дитячому відділенні надають цілодобово.
"Дитяче відділення призначене для лікування соматичних патологій. Тобто, якщо навіть пневмонія, як ускладнення гострої респіраторної вірусної інфекції – ми приймаємо після дообстеження на коронавірус. Загалом, це пневмонії, бронхіти, захворювання шлунково-кишкового тракту, захворювання нервової системи. Тобто всі соматичні патології, які потребують стаціонарного лікування і поступають за невідкладною допомогою або за направленням лікаря", – розповів Олег Марченко.
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