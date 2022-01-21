З 17 січня відновило роботу дитяче відділення Бердичівської міської лікарні, роботу котрого до цього перепрофільовували під допомогу хворим на коронавірус. Про це Суспільному заступник керівника цього медзакладу Олег Марченко.

За його словами, у дитячому відділенні лікуватимуть маленьких пацієнтів, котрі мають неінфекційні патології. Станом на 21 січня у відділенні лікують 16 дітей.

"Наша лікарня є опорною по лікуванню COVID-19. Її повністю перепрофілювали під цей напрям. Хірургічне відділення, кардіологічне, дитяче та неврологічне – всі працювали з коронавірусом. Після того, як хвиля COVID-19 пішла на спад, ми почали відновлювати роботу відділень, аби не забувати, що крім коронавірусу, є й інші хвороби. Особливо дитячі", – каже заступник керівника Бердичівської лікарні.

Фото: Суспілне Житомир Олег Марченко каже, що у відділеннях поступово почали відновлювати надання профільної допомоги

Фото: Суспільне Житомир Зараз у дитячому відділенні перебувають 16 пацієнтів

Допомогу у дитячому відділенні надають цілодобово.

"Дитяче відділення призначене для лікування соматичних патологій. Тобто, якщо навіть пневмонія, як ускладнення гострої респіраторної вірусної інфекції – ми приймаємо після дообстеження на коронавірус. Загалом, це пневмонії, бронхіти, захворювання шлунково-кишкового тракту, захворювання нервової системи. Тобто всі соматичні патології, які потребують стаціонарного лікування і поступають за невідкладною допомогою або за направленням лікаря", – розповів Олег Марченко.

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