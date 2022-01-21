21 січня у Новограді-Волинському водолази підняли з річки тіло розшукуваного 35-річного чоловіка, котрий пішов на рибалку і про зникнення котрого заявляли його родичі. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив Новоград-Волинський районний відділ поліції.

У повідомленні йдеться про те, що 21 січня тіло чоловіка водолази дістали з місцевої річки, куди загиблий, зі слів родичів, і збирався. Слідчі поліції у рамках розслідування призначать судово-медичну експертизу причин його смерті.

Фото: Нацполіція у Жиотмирській області Водолази підняли тіло чоловіка з дна водойми 21 січня

Фото: Нацполіція у Житомирській області

Фото: Нацполіція у Житомирській області

Що відомо

У Новограді-Волинському почали пошуки 35-річного Павла Тетері, який 19 січня близько 15:00 години пішов з місця свого проживання на рибалку, проте додому не повернувся. Поліцейським Новоград-Волинського райвідділу повідомив про безвісне зникнення свого племінника місцевий житель.

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