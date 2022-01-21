День Соборності: у Житомирі декілька сотень людей долучилися до ланцюга єдності

21 січня у Житомирі декілька сотень людей долучилися до святкування Дня Соборності України. Про це повідомляє кореспондент Суспільного Дмитро Поліщук, який перебував на місці події.

Учасники на вулиці Михайлівській сформували "живий ланцюг" на вулиці Михайлівській. Після цього колона з великим синьо-жовтим прапором рушила в напрямку майдану Корольова.

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Святковий мітинг продовжили біля пам'ятника Героям Небесної Сотні.

ОНОВЛЕНО на 16:00

Тетяна Забродська працює вчителькою, на урочистості жінка приїхала разом із своїм класом. Каже, що таким чином хоче виховати у дітях патріотизм.

"Патріотичне виховання дітей завжди було пріоритетним, а зараз є надзвичайно актуальним. Ми завжди проводимо заходи і розповідаємо дітям про ось такі особливі події і хочемо, аби був мир в Україні і взагалі в усьому світі", – сказала Тетяна Забродська.

Фото: Суспільне Житомир Тетяна Забродська

Фото: Суспільне Житомир

Кілька сотень учасників заходу сформували живий ланцюг єдності, який простягнувся вздовж вулиці Михайлівської. Після цього колона житомирян та військовослужбовців із державними прапорами рушили вздовж ланцюга до майдану Корольова.

"Ланцюг – це найпростіше, що з’єднує людей, коли ти поруч і бачиш усіх, з якого приводу вони всі тут зібрались. Це один із найпростіших і найдієвіших способів нагадати, що потрібно бути єдиними. Ідея об’єднання – одна із найважливіших для суспільства, що у нас захід, схід, північ, південь – єдині, це єдина Україна", – розповіла житомирянка Лариса.

Фото: Суспільне Житомир Житомирянка Лариса

Фото: Суспільне Житомир

На майдані Корольова учасники заходу хвилиною мовчання та мітингом вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні, після чого поклали квіти до пам'ятника. Урочистості вирішили провести сьогодні, тобто на день раніше офіційної дати Дня Соборності, щоб залучити до заходу більше людей.

"Вихідні дні більш сімейні, там люди планують свій графік, а ось в п'ятницю, на завершення тижня, ми зможемо залучити зацікавлених людей, громадських діячів, активну молодь нашої області. Найбільший ланцюг єдності, який поєднав у 90-х роках Івано-Франківськ з Києвом, якраз також проходив 21 січня", – сказав заступник голови Житомирської облдержадміністраці Юрій Денисовець.

Що відомо

День Соборності України – у Житомирі курсанти військового інституту об'єдналися у два "живі ланцюги".

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