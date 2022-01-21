21 січня до Дня Соборності України курсанти Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова утворили два "живі ланцюги". Про це з місця події повідомляє кореспондент Суспільного Сергій Косюченко.

За його словами, до створення ланцюгів долучилися 206 курсантів військового інституту імені Сергія Корольова. Дійство приурочене 103-й річниці проголошення Акта Злуки УНР та ЗУНР.

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Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Що відомо

Акт Злуки або Велика Злука – урочисте оголошення 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві універсалу про об'єднання УНР і ЗУНР у соборну Україну.

1 грудня 1918 року у Фастові між УНР і ЗУНР був укладений передвступний договір про подальше об'єднання двох республік в єдину державу.

3 січня 1919 року Українська Національна Рада ЗУНР у Станіславові ратифікувала його і направила делегацію для ведення переговорів з урядом УНР.

22 січня 1919 року Директорія УНР видала універсал, що проголосив створення єдиної і незалежної УНР. У той же день в урочистій обстановці про це було оголошено на Софійській площі Києва.

Перша акція зі створення ланцюга єдності "Українська хвиля" відбулася 21 січня 1990 року. Мільйони людей взялися за руки, з'єднавши Івано-Франківськ і Київ у день 71-річчя Злуки УНР і ЗУНР. Він був одним із наймасштабніших у світовій історії, довжина ланцюга перевищувала 770 кілометрів.

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