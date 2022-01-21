COVID-19 на Волині: 512 нових випадків за добу, троє людей померли

За останню добу на Волині підтвердили 512 нових випадків коронавірусної інфекції. Троє людей від ускладнень хвороби померли. Про ситуацію із захворюваністю станом на 22 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Упродовж доби в області одужали 199 людей. Госпіталізували за добу 37 хворих, 475 – лікуються амбулаторно. По одному летальному випадку зафіксували у Городищенській, Торчинській і Велицькій територіальних громадах.
За добу методом ПЛР протестували 1 089 осіб. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 177 хворих;
- Боратинська ТГ – 4 хворих;
- Берестечківська ТГ – 2 хворих;
- Горохівська ТГ – 1 хворий;
- Доросинівська ТГ – 1 хворий;
- Ківерцівська ТГ – 15 хворих;
- Копачівська ТГ – 1 хворий;
- Олицька ТГ – 4 хворих;
- Підгайцівска ТГ – 16 хворих;
- Рожищенська ТГ – 10 хворий;
- Цуманська ТГ – 12 хворих;
- Володимир-Волинська ТГ – 35 хворих;
- Затурцівська ТГ – 8 хворих;
- Зимнівська ТГ – 4 хворих;
- Іваничівська ТГ – 7 хворих;
- Локачинська ТГ – 2 хворих;
- Нововолинська ТГ – 31 хворих;
- Павлівська ТГ – 2 хворих;
- Устилузька ТГ – 1 хворий;
- Камінь-Каширська ТГ – 20 хворих;
- Маневицька ТГ – 17 хворих;
- Прилісненська ТГ – 6 хворих;
- Голобська ТГ – 2 хворих;
- Дубечненська ТГ – 5 хворих;
- Дубівська ТГ – 8 хворий;
- Забродівська ТГ – 6 хворих;
- Ковельська ТГ – 57 хворих;
- Колодяжненська ТГ – 1 хворий;
- Люблинецька ТГ – 4 хворих;
- Ратнівська ТГ – 26 хворих;
- Самарівська ТГ – 4 хворих;
- Смідинська ТГ – 1 хворий;
- Старовижівська ТГ – 11 хворих;
- Турійська ТГ – 10 хворих;
- Шацька ТГ – 1 хворий.
Щепили проти коронавірусної хвороби за попередню добу в області 2 295 людей: першою дозою – 832 волинян та другою дозою – 1 029 осіб. Від початку вакцинальної кампанії медики всього щепили 647 105 волинян.
За весь час пандемії в області захворіли 106 510 волинян. 101 744 людини одужали від COVID-19. 2 231 житель області помер від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією. Методом ПЛР всього обстежили 421 954 волинян.
Що відомо
- Попередньої доби епідеміологи інформували про 400 нових випадків за добу. Зафіксували один летальний випадок.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
- Міністерство охорони здоров’я прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона українців.
- З 30 грудня Волинь перейшла до "жовтої" карантинної зони. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.
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