COVID-19 на Волині: за добу 400 нових випадків, одна людина померла

За останню добу на Волині підтвердили 400 нових випадків коронавірусної інфекції. Зафіксували один летальний випадок. Про ситуацію із захворюваністю станом на 21 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Упродовж доби в області одужали 66 людей. Методом ПЛР протестували 1 783 волинян. Один летальний випадок виявили у Володимир-Волинському районі у Володимир-Волинській громаді.
Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 118 хворих
- Боратинська ТГ – 3 хворих
- Берестечківська ТГ – 4 хворих
- Городищенська ТГ – 4 хворих
- Горохівська ТГ – 3 хворих
- Ківерцівська ТГ – 15 хворих
- Копачівська ТГ – 3 хворих
- Мар’янівська ТГ – 3 хворих
- Олицька ТГ – 6 хворих
- Підгайцівска ТГ – 27 хворих
- Рожищенська ТГ – 21 хворий
- Торчинська ТГ – 1 хворий
- Цуманська ТГ – 11 хворих
- Володимир-Волинська ТГ – 25 хворих
- Затурцівська ТГ – 3 хворих
- Зимнівська ТГ – 3 хворих
- Іваничівська ТГ – 5 хворих
- Локачинська ТГ – 11 хворих
- Нововолинська ТГ – 17 хворих
- Оваднівська ТГ – 1 хворий
- Павлівська ТГ – 2 хворих
- Устилузька ТГ – 1 хворий
- Камінь- Каширська ТГ – 18 хворих
- Любешівська ТГ – 4 хворих
- Маневицька ТГ – 9 хворих
- Прилісненська ТГ – 5 хворих
- Вишнівська ТГ – 1 хворий
- Голобська ТГ – 6 хворих
- Головненська ТГ – 1 хворий
- Дубівська ТГ – 3 хворих
- Ковельська ТГ – 18 хворих
- Колодяжненська ТГ – 1 хворий
- Любомльська ТГ – 2 хворих
- Поворська ТГ – 1 хворий
- Ратнівська ТГ – 27 хворих
- Рівненська ТГ – 1 хворий
- Самарівська ТГ – 4 хворих
- Старовижівська ТГ – 7 хворих
- Турійська ТГ – 2 хворих
- Шацька ТГ – 3 хворих
За весь час пандемії в області захворіли 105 998 волинян. 101 545 людей одужали від COVID-19. 2 228 жителі області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби епідеміологи підтвердили 293 нових випадків, одна людина померла.
- За добу 20 січня проти COVID-19 в області провели 2 049 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 333 220 людей, отримали дві дози – 309 389 волинян, отримали додаткову дозу – 324 людини, бустерну дозу – 1 877 волинян. Загалом провели 644 810 щеплень.
- З 30 грудня Волинь перейшла до "жовтої" карантинної зони. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.
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