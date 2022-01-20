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На Хмельниччині "ковідні" лікарні завантажені на понад 33 відсотки
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На Хмельниччині "ковідні" лікарні завантажені на понад 33 відсотки

Владислав Васильчук
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На Хмельниччині "ковідні" лікарні завантажені на понад 33 відсотки Фото: Кам'янець-Подільська міська рада.

На Хмельниччині лікарні, у яких лікуються хворі з діагнозом COVID-19, завантажені на 33,4 відсотка. З 2047 ліжок, до яких підведений кисень, зайнято 683. Про це йдеться на порталі системи охорони здоров'я України.

Наразі в області для лікування хворих з підозрою та підтвердженим діагнозом COVID- 19 розгорнуто 22 медичних заклади. У двох лікувальних закладах, станом на 19 січня, жоден пацієнт з коронавірусною інфекцією не перебуває.

Найбільше в Хмельницькій області завантажені Красилівська міська лікарня - 78% та Спеціалізована медико-санітарна частина міста Нетішин - 70%.

Розподіл стаціонарних хворих в закладах охорони здоров’я області:

  • Хмельницька інфекційна лікарня: хворих – 51, підозр – 8
  • Дунаєвецька багатопрофільна лікарня: хворих – 68, підозр – 0
  • Городоцька міська багатопрофільна лікарня: хворих – 37, підозр – 0
  • Красилівська багатопрофільна лікарня: хворих – 25, підозр – 0
  • Слобідко-Кульчієвецька районна лікарня: хворих – 65, підозр – 2
  • Хмельницька міська лікарня: хворих – 40, підозр – 6
  • Славутська міська лікарня: хворих – 37, підозр – 8
  • Шепетівська багатопрофільна лікарня: хворих – 17, підозр – 5
  • Волочиська багатопрофільна лікарня: хворих – 18, підозр – 3
  • Ізяславська міська багатопрофільна лікарня: хворих – 13, підозр – 0
  • Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня: хворих – 56, підозр – 2
  • Спеціалізована медико-санітарна частина міста Нетішин: хворих – 21, підозр – 0
  • Хмельницький міський перинатальний центр: хворих – 3, підозр – 0
  • Полонська міська багатопрофільна лікарня: хворих – 41, підозр – 8
  • Чемеровецька багатопрофільна лікарня: хворих – 34, підозр – 5
  • Хмельницька ЦРЛ: хворих – 0, підозр – 0
  • Віньковецька багатопрофільна лікарня: хворих – 23, підозр – 1
  • Деражнянська міська багатопрофільна лікарня: хворих – 15, підозр – 0
  • Летичівська багатопрофільна лікарня: хворих – 27, підозр – 0
  • Теофіпольська багатопрофільна лікарня: хворих – 7, підозр – 5
  • Хмельницький обласний госпіталь ВВ: хворих – 0, підозр – 0
  • Білогірська багатопрофільна лікарня: хворих – 33, підозр – 0

Наразі в області на лікуванні перебуває 5524 людини.

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