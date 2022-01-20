На Хмельниччині "ковідні" лікарні завантажені на понад 33 відсотки

На Хмельниччині лікарні, у яких лікуються хворі з діагнозом COVID-19, завантажені на 33,4 відсотка. З 2047 ліжок, до яких підведений кисень, зайнято 683. Про це йдеться на порталі системи охорони здоров'я України.

Наразі в області для лікування хворих з підозрою та підтвердженим діагнозом COVID- 19 розгорнуто 22 медичних заклади. У двох лікувальних закладах, станом на 19 січня, жоден пацієнт з коронавірусною інфекцією не перебуває.

Найбільше в Хмельницькій області завантажені Красилівська міська лікарня - 78% та Спеціалізована медико-санітарна частина міста Нетішин - 70%.

Розподіл стаціонарних хворих в закладах охорони здоров’я області:

Хмельницька інфекційна лікарня: хворих – 51, підозр – 8

Дунаєвецька багатопрофільна лікарня: хворих – 68, підозр – 0

Городоцька міська багатопрофільна лікарня: хворих – 37, підозр – 0

Красилівська багатопрофільна лікарня: хворих – 25, підозр – 0

Слобідко-Кульчієвецька районна лікарня: хворих – 65, підозр – 2

Хмельницька міська лікарня: хворих – 40, підозр – 6

Славутська міська лікарня: хворих – 37, підозр – 8

Шепетівська багатопрофільна лікарня: хворих – 17, підозр – 5

Волочиська багатопрофільна лікарня: хворих – 18, підозр – 3

Ізяславська міська багатопрофільна лікарня: хворих – 13, підозр – 0

Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня: хворих – 56, підозр – 2

Спеціалізована медико-санітарна частина міста Нетішин: хворих – 21, підозр – 0

Хмельницький міський перинатальний центр: хворих – 3, підозр – 0

Полонська міська багатопрофільна лікарня: хворих – 41, підозр – 8

Чемеровецька багатопрофільна лікарня: хворих – 34, підозр – 5

Хмельницька ЦРЛ: хворих – 0, підозр – 0

Віньковецька багатопрофільна лікарня: хворих – 23, підозр – 1

Деражнянська міська багатопрофільна лікарня: хворих – 15, підозр – 0

Летичівська багатопрофільна лікарня: хворих – 27, підозр – 0

Теофіпольська багатопрофільна лікарня: хворих – 7, підозр – 5

Хмельницький обласний госпіталь ВВ: хворих – 0, підозр – 0

Білогірська багатопрофільна лікарня: хворих – 33, підозр – 0

Наразі в області на лікуванні перебуває 5524 людини.

Що відомо