На Хмельниччині майже 4 тисячі дітей вакцинувалися від коронавірусу

На Хмельниччині 3916 дітей віком від 12 до 18 років щепилися від COVID-19. З них 2107 - першою дозою, 1809 - двома дозами. Про це повідомляється на сайті системи охорони здоров'я України.
За їхньою інформацією, дітей щеплюють вакциною виробництва компанії Pfizer.
- 12-15 років: щеплення отримали 689 дітей;
- 16-18 років: щеплення отримали 3 227 дітей.
За минулу добу в Хмельницькій області зроблено 1978 щеплень від COVID-19. 823 людини зробили перше щеплення, 933 – друге щеплення.
Загалом від початку вакцинальної кампанії медпрацівники зробили 881100 щеплень від COVID-19. Всього двома дозами щеплено 425113 людей, також 116 осіб отримали додаткову дозу вакцини та 2152 жителі області вже щеплені бустерною дозою.
Найбільше щеплень жителі області зробили вакциною Pfizer - 393 111 щеплень (44,6%).
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- За добу, 18 січня, в Хмельницькій області зробили 2049 щеплень від COVID-19. Про це інформує пресслужба Хмельницької облдержадміністрації.