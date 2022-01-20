На Хмельниччині майже 4 тисячі дітей вакцинувалися від коронавірусу

На Хмельниччині 3916 дітей віком від 12 до 18 років щепилися від COVID-19. З них 2107 - першою дозою, 1809 - двома дозами. Про це повідомляється на сайті системи охорони здоров'я України.

За їхньою інформацією, дітей щеплюють вакциною виробництва компанії Pfizer.

12-15 років: щеплення отримали 689 дітей;

16-18 років: щеплення отримали 3 227 дітей.

За минулу добу в Хмельницькій області зроблено 1978 щеплень від COVID-19. 823 людини зробили перше щеплення, 933 – друге щеплення.

Загалом від початку вакцинальної кампанії медпрацівники зробили 881100 щеплень від COVID-19. Всього двома дозами щеплено 425113 людей, також 116 осіб отримали додаткову дозу вакцини та 2152 жителі області вже щеплені бустерною дозою.

Найбільше щеплень жителі області зробили вакциною Pfizer - 393 111 щеплень (44,6%).

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