Як підняття облікової ставки Нацбанком вплине на економіку. Пояснює експерт

Національний банк України підвищив облікову ставку з 9% до 10% річних та переглянув прогноз зростання реального ВВП на 2022 рік із 3,8% до 3,4%. Наскільки виправданим є рішення і як воно вплине на українську економіку в ефірі Українського радіо пояснив ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко прокоментував, чи є це рішення виправданим.

Що таке облікова ставка?

Це процент за кредит, який стягує Національний банк з комерційних банків. Тобто комерційний банк може звернутися до Національного банку і попросити грошей. Національний банк дає йому гроші, аналізуючи фінансовий стан, але за це комерційний банк йому має платити 10% зараз.

Як працюватимуть депозити?

Якщо підвищується облікова ставка, то комерційний банк має піднімати депозитні ставки для людей. Тобто має бути рівновага. Це ніби добре для людей. Вони можуть розміщувати свої кошти і отримати більші доходи. Але Національний банк підвищує ставку приблизно до рівня чи вище інфляції. І це означає, що інфляція зросла і це самообман. Тобто якщо зараз люди поклали на депозит, наприклад, 1000 грн, і отримали ставку 10%, то через рік вони отримають ніби 1100 грн, але купити вони зможуть стільки, скільки й раніше. Тобто реальна ставка — це облікова ставка 10%, мінус 10% інфляції і виходить 0. Це означає, що люди просто задурно кладуть гроші в комерційний банк для того, щоб не увійти в збитки. Але з вас ще візьмуть податок 19,6%. Крім того, банки рідко платять 10%, а швидше 8%.

Що буде з кредитами?

Звичайно, процентна ставка буде збільшена і кредити стануть дорожчими приблизно на 1—2%. Це вже дуже великий негатив, тому що треба буде більше платити за кредити. В економічній теорії вважається, що коли ти хочеш стримати збільшення цін, ти маєш піднімати облікову ставку, але це призводить до зменшення ділової активності, тому що кредити стають дорожчими, їх мало хто бере і темпи економічного зростання падають. І це негатив великої облікової ставки.

Чи сповільниться зростання економіки?

Я вважаю, що цього року темпи економічного зростання будуть меншими, ніж минулого року. Якщо ми мали 3% зростання, то буде десь 2,5%, і це вже буде дуже великим успіхом. Тому що, на жаль, політична ситуація досить складна, і це негативно впливає на економіку. І я прогнозую нейтральні чи негативні умови торгівлі. Умови торгівлі — це наш експорт, зокрема метали та зерно, і наш імпорт нафти і газу. Цього року ціни на нафту продовжують зростання і вже б'ють історичні рекорди за останні роки і на газ нам треба звикати до ціни рівноваги на газ. Навіть якщо американці і росіяни домовляться, росіяни відповзуть від України і знайдуть компроміси щодо "Північного потоку-2​​", нова реальність цін на газ — 500 доларів, а не 200 доларів, як минулого року. Водночас ціни на продовольчі товари, зокрема на зерно, почали падати. Це означає, що умови торгівлі будуть негативними. Буде фантастика, якщо вони будуть сприяти зростанню реального ВВП.

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