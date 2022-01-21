Одеські фехтувальники завоювали медалі чемпіонату України

Представники одеської спортивної школи №13 завоювали дві медалі на чемпіонаті України з фехтування на шаблях, який відбувся у Києві. Про це повідомили у пресслужбі Відділення НОК України.

Представники спортивної школи завоювали "срібло" у командному турнірі. Одеська команда у складі Тимура Терзі, Максима Семенова, Ростислава Кучеренко та Івана Гайсіна перемогли суперників з Миколаєва, втім у фіналі поступилися команді з Києва.

Відділення НОК України в Одеській області

Бронзовим призером в особистому турнірі став Тимур Терзі.

Відділення НОК України в Одеській області Тимур Терзі з тренером Олександром Васютіним

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