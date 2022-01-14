Команда одеського ФК "Чорноморець" поповнилася новими футболістами

Футбольний клуб "Чорноморець" підписав контракт з півзахисником Іваном Бобко та колишнім гравцем збірної Чорногорії, центральним захисником Ілією Мартиновичем. Про це повідомили у пресслужбі "Чорноморця".

Іван Бобко

ФК "Чорноморець" Іван Бобко

Іван Михайлович Бобко народився 10 грудня 1990 року в Одесі. Почав займатися футболом з 13 років у місцевій ДЮСШ-11.

Перші три роки своєї професіональної кар'єри грав за дубль команди "Чорноморець-2". Від приходу до команди нового тренера Романа Григорчука хлопець почав грати в основному складі команди.

У січні 2015 року перейшов до складу "Металіста". 2 вересня 2016 року було офіційно оголошено про перехід Івана Бобка до складу угорського клубу "Дебрецен", у грудні того ж року контракт був розірваний.

У липні 2017 року повернувся в "Чорноморець". У серпні 2017 року Бобко був переведений у дубль. Після того, як новим тренером став Олег Дулуб, Бобко залишив команду.

У 2018 році він знову підписав контракт з "Чорноморцем", а від 13 січня 2022 року хлопець вчетверте став гравцем команди одеситів

Ілія Мартинович

ФК "Чорноморець" Ілія Мартинович

Ілія Мартинович народився 31 січня 1994 у Чорногорії. Розпочав кар'єру на батьківщині у клубі "Ловчен" із рідного Цетинє, де спочатку не був основним гравцем.

Влітку 2017 року перейшов у словенський "Алюміній", де провів три роки.

У червні 2020 року Мартинович підписав трирічний контракт зі словенським "Марібором".У першому сезоні він був основним гравцем, втім у наступному втратив місце в основі, зігравши 5 ігор. У січні 2022 року покинув клуб після того, як його контракт було розірвано за взаємною згодою. 13 січня 2022 року став гравцем одеського "Чорноморця".

Раніше ФК "Чорноморець" підписав контакти з захисником Дугласом Бергквістом та гравцем лівого флангу й центральним захисником Артемом Сухоцьким. До команди також приєднався колишній капітан словенської команди "Марібор" Руді Пожегом Ванкасом.

Також до команди долучилися голкіпер Євген Паст та нападник Дмитро Юсов.

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