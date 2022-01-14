Вихованці Комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Джинестра" посіли перше місце на етапі Всеукраїнських змагань з хокею з шайбою. Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

8 та 9 січня 2022 року команда "Морські вовки 2007" провела у Вінниці дві матчеві ігри проти місцевої команди "Галицькі Леви". За результатами, одну гру одесити перемогли з рахунком 5:3, іншу програли 6:10.

Одеська міська рада

Одеська міська рада

Одеська міська рада

Команда "Морські вовки 2010" у Києві зіграла з "Крижинкою 2". З рахунками 11:2 та 12:1 перемогу здобула одеська команда.

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